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Сенатор Карасин назвал резолюцию конгрессменов США по выборам в РФ шизофренией

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Политика
Сенатор Карасин назвал резолюцию конгрессменов США по выборам в РФ шизофренией
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 19 ноября. Инициативу американских конгрессменов о непризнании Владимира Путина президентом РФ, если он примет участие в выборах 2024 года, можно назвать признаком политической шизофрении. Об этом сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

Сенатор признался, что впервые на своей практике сталкивается с подобными инициативами американских деятелей. Соответствующие предложения свидетельствуют о ненормальности политической системы США.

«Я впервые сталкиваюсь с такого рода действиями политических кругов Вашингтона», — рассказал глава международного комитета Совфеда в эфире телеканала «Россия-24».

Резолюцию можно охарактеризовать как «приступ политической шизофрении», уверен Карасин. При этом, по мнению сенатора, данный документ вряд ли найдет применение.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году. Он заявил, что предпочитает не отвечать на вопросы о своем преемнике.

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