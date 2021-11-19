Психолог Токарева объяснила, почему первое свидание может стать последним

Первое свидание — это очень важный и ответственный момент для девушки, которая хочет обрести спутника жизни. К сожалению, не все свидания заканчиваются развитием отношений и красивой историей любви. Бывает так, что люди не находят точек соприкосновения или отталкивают человека своим поведением. В беседе с ФАН руководитель «Центра психологической помощи на Фонтанке», клинический психолог Полина Токарева рассказала, какие ошибки девушек могут превратить их первое свидание в последнее.

Одной из самых очевидных промашек женщин, по словам психолога, является излишне яркий макияж. Излишек макияжа скорее отпугнет мужчину, нежели привлечет.

Чрезмерное употребление алкоголя на первом свидании — это фатальная ошибка, которая ведет к целой череде других не самых правильных действий, включая продолжение знакомства уже дома, подчеркнула психолог.

Несмотря на то, что многие девушки считают своим долгом проверить мужчину на жадность, заказав дорогое вино или большое количество блюд, это тоже может стать роковым моментом, предупредила она.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Я бы не советовала на первом свидании заказывать очень много блюд. Во-первых, поскольку вы еще не знаете насколько платежеспособен мужчина, может возникнуть неприятная ситуация. А во-вторых, если даже очень щедрый мужчина почувствует хотя бы на секунду, что его хотят использовать, то вы его потеряете. Он не будет вам доверять», — объяснила Токарева.

Бестактность и излишнее любопытство тоже не добавят девушке очков. Поэтому личные вопросы, касающиеся семьи, доходов, болезней и прочего, лучше придержать.

«На первом свидании постарайтесь быть лучшей версией себя и искренне интересоваться собеседником. Не стоит зацикливаться на своем внешнем виде и постоянно переживать о том, как вы выглядите, если мужчина видит «горящие глаза», он не заметит даже не совсем свежий маникюр или примятую блузку», — сказала психолог.

pixabay.com / Katerina Holmes

По ее словам, испытывать волнение на первом свидании — это нормально. И нет ничего зазорного в том, чтобы признаться в этом мужчине. Такая открытость скорее расположит его к собеседнице, поскольку мужчины тоже волнуются при первой встрече. Комплименты — тоже часть свидания, женщине их надо уметь принимать. Вместо оправданий или обесценивания собственных достоинств, лучше просто ответить «спасибо», подытожила Токарева.

Полина Токарева также отметила, что российские представители сильного пола отличаются от мужчин на Западе или Востоке. По ее словам, традиционные ценности и воспитание делают российских мужчин «уникальным продуктом» — за них можно испытывать только гордость.