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Американским астронавтам на МКС пришлось чинить сломавшийся туалет

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 18:35
Общество
Американским астронавтам на МКС пришлось чинить сломавшийся туалет
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 19 ноября. Туалет на американской части Международной космической станции сломался. Об этом сообщил астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Отмечается, что сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американца Марка Ванде Хая, а также экипажа корабля Crew Dragon — миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.

«Сегодня утром мне пришлось заниматься довольно грязной работой. У нас сломался туалет, и мне пришлось глубоко разобраться с его устройством, со всеми шлангами, чтобы чинить его», — сообщил Маурер во время связи с участниками встречи министров стран ЕКА.

Ранее специалисты американского Центра управления полетов сообщили о пролетевшем рядом с Международной космической станцией мусоре. По словам экспертов, он снова может приблизиться к МКС в скором времени.

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