Американским астронавтам на МКС пришлось чинить сломавшийся туалет

Москва, 19 ноября. Туалет на американской части Международной космической станции сломался. Об этом сообщил астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Отмечается, что сейчас на МКС работает 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, американца Марка Ванде Хая, а также экипажа корабля Crew Dragon — миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и немца Маттиаса Маурера.

«Сегодня утром мне пришлось заниматься довольно грязной работой. У нас сломался туалет, и мне пришлось глубоко разобраться с его устройством, со всеми шлангами, чтобы чинить его», — сообщил Маурер во время связи с участниками встречи министров стран ЕКА.

Ранее специалисты американского Центра управления полетов сообщили о пролетевшем рядом с Международной космической станцией мусоре. По словам экспертов, он снова может приблизиться к МКС в скором времени.