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Китайский опыт наказаний за нарушение ПДД предложили использовать в России

Экономика
Китайский опыт наказаний за нарушение ПДД предложили использовать в России
pixabay.com

Москва, 19 ноября. Нарушителей правил дорожного движения, попавших на камеры, предприниматель Дмитрий Давыдов предлагает наказывать с помощью камер видеонаблюдения. Об этом пишет «Лайф».

Штрафы для пешеходов, перебегающих дорогу в неположенном месте, либо нарушающих иные ПДД, хотят штрафовать и использовать для этого данные с камер. Соответствующая инициатива представлена в рамках проекта «20 идей по развитию России».

Согласно статистике, в стране за последние 12 месяцев было зарегистрировано около 40 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых главная вина была за пешеходами, а не водителями автомобилей или других транспортных средств.

Как считает бизнесмен, улучшить статистику и уменьшить число ДТП поможет более активное использование систем наблюдения, которые предлагается нацелить на фиксацию правонарушений рядовыми пешеходами. Отмечается, что технически проект имеет право на жизнь, так как Россия является третьим государством после Китая и Соединенных Штатов по числу камер.

Схожие принципы применяются в КНР с 2017 года. Размер штрафов небольшой, но они характеризуются своей обязательностью. При некорректном пересечении дороги, например, местному гражданину пришлют СМС со штрафом. А на крупных пересечениях дорог в городах устанавливаются мониторы, куда транслируют данные о человеке, нарушившем ПДД. Все на улице видят имя, фамилию, фото и госномер хулигана.

Неуважение правил дорожного движения, равно как и проявление агрессии по отношению к остальным участникам транспортного потока необходимо уголовно наказывать, убежден автомобильный эксперт Владимир Сажин.

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дтп пдд давыдов дорожное движение камеры наблюдения
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