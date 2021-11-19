Врач-хирург оценил шансы Марины Хлебниковой на восстановление после пожара

Москва, 19 ноября. Певице Марине Хлебниковой предстоит пройти длительную реабилитацию из-за обширных ожогов. Врач Андрей Шестаков объяснил, смогут ли поклонники узнать изменившуюся исполнительницу.

Марина Хлебникова пострадала при пожаре в собственной квартире 18 ноября. Артистку немедленно доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Врачи диагностировали у исполнительницы 50% поражения тела, ожоги на лице получили степень IIIб.

Доктор наук Андрей Шестаков прокомментировал трагический инцидент с Хлебниковой. Медик оценил вероятность возвращения звезды к прежнему состоянию в беседе с корреспондентом сайта kp.ru.

«Если на лице ожог степени IIIб, это значит, что нужна серьезная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем», — объяснил врач.

В Сети появились кадры из квартиры исполнительницы. Журналисты поделились фото апартаментов Хлебниковой после пожара.