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В Московской области запустили новый «умный» сервис
Общество
В Московской области запустили новый «умный» сервис
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленобласти

Москва, 19 ноября. В Подмосковье запустили в работу «умный» сервис для выдачи необходимых справок из центра занятости. Теперь такую справку можно получить за один день. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Московской области. Новый сервис располагается на областном портале госуслуг.

Это своеобразная система предварительной проверки документов. Она позволяет быстро оценить, состоит ли гражданин на учете в учреждении. Сервис может предложить документы на выбор. Он мгновенно проверит, состоял ли заявитель на учете в качестве безработного, а затем предложит необходимые гражданину виды справок. Статус заявителя определяется с помощью СНИЛС. Раньше для получения таких данных нужно было лично обращаться в центр занятости. С введением в работу нового сервиса минимизируются временные затраты на получение нужных документов.

Ранее ФАН рассказывал о запуске в России сервиса подписки на автомобили Nissan. Теперь клиенты могут арендовать машину на один год.

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