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«Было коррупционеров, а стало пенсионеров»: депутат Арефьев о зачислении денег взяточников в ПФР

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 19:20
Экономика
«Было коррупционеров, а стало пенсионеров»: депутат Арефьев о зачислении денег взяточников в ПФР
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Николай Арефьев ставит под сомнение финансовый эффект закона о зачислении денег коррупционеров в Пенсионный фонд России. Об этом он рассказал в интервью ФАН. В целом депутат Арефьев не очень верит, что за счет взяточников получится сильно изменить жизнь пенсионеров.

«Закон не очень конкретный. Вряд ли он что-то увеличит и улучшит, потому что эти деньги не просчитаны. Никто не обсчитал экономический эффект. И нам его не предоставил», — обозначил депутат.

«Было коррупционеров, а стало пенсионеров!»: депутат Арефьев о зачислении денег взяточников в ПФР
Инфореактор / ФБА «Экономика сегодня» / pixabay.com

Пока окончательных негативных выводов Арефьев не делает, но обращает внимание, что результативность нового закона будет полностью зависеть от работы правоохранительных органов.

«Такими темпами, какими у нас ведется борьба с коррупцией, я так думаю, что пенсионеры из этой кормушки мало что получат. Не всегда ловится большая коррупционная рыба с большими деньгами. И если так дальше будет, то ничего и не поступит в бюджет Пенсионного фонда России. Словом, все будет зависеть от того, насколько будет правоохранительная система работать четко. [...] Было коррупционеров, а стало пенсионеров», — подчеркнул Арефьев.

Накануне президент РФ подписал закон о зачислении в ПФР конфискованных денег коррупционеров. Также в августе Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. Ранее глава государства призвал сотрудников прокуратуры жестко пресекать коррупцию в стране. Глава государства указал работникам надзорного ведомства о необходимости наращивания усилий в борьбе с экстремизмом, преступностью и при нецелевом использовании бюджета.

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Все новости / Экономика / «Было коррупционеров, а стало пенсионеров»: депутат Арефьев о зачислении денег взяточников в ПФР
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