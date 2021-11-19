Военный эксперт Коновалов предсказал смену правящих режимов в ЕС после размещения ядерных ракет

Берлин, 19 ноября. Слова Генсека НАТО о вероятном размещении ядерных ракет США в Европе, и последующая реализация этих планов могут погрузить ЕС в хаос, спровоцировав серию госпереворотов.

С таким грозным предсказанием в эфире политического ток-шоу «60 минут» выступил военный эксперт Иван Коновалов, комментируя последнее заявление генерального секретаря НАТО о возможности размещения ядерных ракет во многих странах Евросоюза, в частности в Восточной Европе.

Йенс Столтенберг накануне попытался убедить Берлин в необходимости хранения американского ядерного оружия на территории ФРГ. Как известно, миллионы немцев давно выступают против военного присутствия США в стране и размещения ядерных зарядов на американских базах. В этом желании простых граждан поддерживают многие политики и члены правительства. Столтенберг решил погасить неудобные для Североатлантического альянса настроения.

Федеральное агентство новостей /

Выступая перед немецкими журналистами, генсек НАТО напомнил о важности разделения ядерной ответственности членами альянса. Он заявил, что, естественно, Германия сама вправе решать, хранить ли на своей земле атомное оружие, но Берлин не должен забывать, что у НАТО есть и альтернатива. Если ФРГ снимает с себя эту обязанность, ракеты с ядерными боеголовками можно разместить и в других странах Евросоюза, в том числе и в Восточной Европе.

Военный эксперт Коновалов жестко раскритиковал как речь Столтенберга, так и намерения НАТО в целом, напомнив о том, что происходило в Европе в 70-е и 80-е годы прошлого столетия — в самый разгар холодной войны. Будущий Евросоюз тогда трещал по швам от многотысячных и даже миллионных демонстраций против размещения ядерного оружия. Европейцы вполне обоснованно не желали превращаться в мишень в случае конфронтации и были готовы к самым радикальным мерам лишь бы не позволить установить у них под боком ядерные ракеты. Эксперт выразил уверенность в том, что реализация завуалированной угрозы Столтенберга приведет к еще более сокрушительным последствиям.

«Ядерное оружие есть в Европе. Правда это бомбы Б-61 150 штук примерно. А здесь речь идет о ракетах. Ракеты с ядерным оснащением были в Европе во времена холодной войны. Это был кошмарный ужас для Европы. Собирались огромные демонстрации, в том же Лондоне была миллионная демонстрация в 80-е годы против присутствия вот этих вот ракет. О чем он сейчас говорит? Он что хочет устроить? Если ракеты сейчас развернут с ядерным оснащением, будут такие демонстрации, что миграционный кризис им покажется раем. Начнется такое бурление в самой Европе. Европа этого не допустит. Все партии используют это против правящих режимов. Это будут страшные демонстрации. Во многих странах устроят перевороты. Всю Европу ждет смена режимов», — предсказал серьезные потрясения в ЕС Коновалов.

Ранее австрийский историк Хофбауэр оценил необычную тактику Александра Лукашенко в миграционном споре с ЕС.