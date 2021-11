Чили готовится к всеобщим выборам на фоне социальных конфликтов и политической раздробленности

Республика Чили, которая вытянулась вдоль тихоокеанского побережья Южной Америки, обладает репутацией самой политически стабильной страны региона — в сравнении со своими соседями, которые регулярно страдают от социальных и экономических кризисов. Однако имидж государства может значительно пострадать в ходе предстоящего избирательного цикла.

21 ноября в Чили пройдут всеобщие выборы, по итогам которых будут избраны 155 депутатов, 27 сенаторов, члены региональные политических органов и, главное, новый президент страны.

Предвыборная кампания ознаменовалась сильной поляризованностью и общей неопределенностью. Ни один из семи кандидатов не получил более 30% голосов в опросах общественного мнения, а 23% избирателей до сих пор не определились со своим кандидатом, из-за чего практически невозможно предугадать результаты предстоящего голосования.

En las Elecciones Generales 2021 recuerda no concurrir a las urnas con algún tipo de vestimenta que tengan mensajes políticos con apoyo a partidos o candidaturas, o que tengan mensajes electorales. Vota informado y #EligeElPaísQueQuieres #Elecciones2021CL pic.twitter.com/izScmOw5RZ

Выборы 21 ноября имеют особое значение, так как это первое голосование после того, как Чили потрясли социальные протесты 2019 года, запустившие процесс пересмотра Конституции времен диктатуры Аугусто Пиночета.

Явный фаворит на выборах отсутствует, однако два кандидата имеют наиболее высокие шансы на победу: крайне правый политик от Республиканской партии Хосе Антонио Каст и бывший студенческий активист от левой коалиции «Одобряю достоинство» (Apruebo Dignidad) Габриэль Борик.

Немного отставая от них, следом идут правоцентрист Себастьян Сичель от правящего альянса «Чили, мы можем больше» (Nuevo Pacto Social) и Ясна Провосте от демократической группы «Новый общественный договор» (Nuevo Pacto Social).

Голосование начнется в 08:00 по местному времени (14 часов в Москве), избирательные участки закроются в 18:00, а результаты ожидаются вечером в этот же день.

Эксперты предполагают, что предвыборные опросы общественного мнения могут быть неточными из-за сильной политической раздробленности, что создает возможность для неожиданных поворотов. Но на данный момент второй тур между Кастом и Бориком кажется наиболее вероятным.

Оба кандидата представляют новое политическое поколение, и коренным образом отличающееся от коалиции левоцентристов, управлявших страной на протяжении десятилетий.

Согласно результатам последних опросов, первое место занимает Хосе Антонио Каст, за которым следует с незначительными отставанием Габриэль Борик. Третье место занимает Ясна Провосте, четвертое — Себастьян Сичель.

Президентская кампания была временно приостановлена, когда Борика заболел СOVID-19, — в результате были помещены в изоляцию и пять его соперников. Это вызвало волну критики со стороны противников, которые обвинили политика в манипуляции выборами.

Многие чилийцы поддерживают политику свободного рынка, которые обеспечили страну, богатую медью, десятилетиями экономического роста и сделали ее бастионом относительно стабильной экономики в шатком мире Латинской Америки. Однако все больше людей желают перемен, особенно касательно глубокого неравенства в чилийском обществе.

Граждане южноамериканского государства жалуются на «ничтожные выплаты» в рамках частной пенсионной системы. Многие также недовольны высокими ценами и зачастую сомнительным качеством приватизированного здравоохранения.

Более консервативные избиратели озабочены тревожным уровнем иммиграции (в первую очередь беспокойство вызывают прибывающие мигранты из Венесуэлы и Гаити) и отсутствием порядка из-за протестов и жестоких столкновений между полицией и индейцами мапуче на юге страны.

Федеральное агентство новостей /

Новый президент в первый год своего президентского срока должен будет также заняться референдумом о новом проекте Конституции. При этом пересмотром главного закона государства занимается орган, возглавляемый левыми и независимыми представителями, что не может не вызвать проблемы в случае победы правого кандидата.

Хосе Антонио Каст от крайне правой коалиции Республиканской и Христианской консервативной партий на данный момент лидирует с незначительным отрывом во многих опросах общественного мнения. На выборах в 2017 году Каст занял четвертое место, а в 2021 году его популярность значительно выросла с начала избирательной кампании.

Прежде всего он предлагает поддержать силовиков в Чили, в особенности после социального взрыва 2019 года. Кроме того, он выступает за строгую иммиграционную политику. Кандидат обещал более жесткий подход к проблеме преступности и создание «сильного государства».

55-летний Каст, которого часто сравнивают с президентом Бразилии Жаиром Болсонару или его политическим «маяком» Дональдом Трампом, был одним из противников движения, требующего пересмотра Конституции. Он неоднократно поддерживал диктатуру Пиночета, заявляя, что чилийцы «выбрали свободу» в день переворота 1973 года, когда президент Сальвадор Альенде погиб и на смену ему пришел Аугусто Пиночет.

Федеральное агентство новостей

Так Каст стал «знаменосцем» крайне правого крыла в политике Чили; оно значительно усилилось в ответ укреплению прогрессивного левого крыла на фоне социальных протестов 2019 года.

Несмотря на сравнения с Болсонару и Трампом из-за его отношения к нелегальной иммиграции, Каст существенно смягчил риторику по мере роста своей популярности в ходе предвыборной кампании.

Каст поклялся защищать успешную рыночную модель Чили, поддерживать коммерческие предприятия и обеспечить высокий уровень безопасности.

Фаворит среди левых сил от левой коалиции «Одобряю достоинство» (Apruebo Dignidad) Габриэль Борик также претендует на победу на предстоящих выборах.

Законодатель Борик победил с 60% на внутрипартийных праймериз 18 июля 2021 года. Политик изначально получил популярность в качестве лидера студенческих протестов 2011 года, в ходе которых выдвигались требования отмены платы за обучение в университетах и разрешения проблемы неравенства в вузах.

Борик выступает за децентрализацию правительства и защиту окружающей среды. Он предлагает пересмотр пенсионной системы Чили, отказ от нынешнего механизма частного управления фондами, а также введение прогрессивного налога, который повысит сборы с корпораций. Он к тому же продвигает идею реформы полиции и расширения социальных услуг, включая всеобщее здравоохранение. В отличие от Каста, Борик стремится «похоронить» неолиберальную модель Чили, доставшуюся стране от времен Пиночета. Несмотря на то что экономически Чили является примером подражания для государств Латинской Америки из-за стабильного роста и хороших показателей, многие граждане недовольны этой системой по причине неравного распределения благ.

Федеральное агентство новостей /

Борик известен своей склонностью к компромиссу с разными политическими силами. Так, в 2019 году он уговорил законодателей своей партии подписать соглашение с консерваторами о запуске процесса разработки нового проекта Конституции.

Противники политика считают его слабой стороной недостаточный политический опыт и «связи с коммунистами». Сторонники же подчеркивают, что отсутствие у Борика контактов с элитами является существенным плюсом кандидата.

Единственная женщина и представительница коренного населения, участвующая в президентской гонке, Ясна Провосте от левоцентристской группы «Новый общественный договор» (Nuevo Pacto Social) прошла путь от учительницы физкультуры до председателя Сената Чили.

В рамках своей кампании 51-летняя Провосте обещает выделение правительством 6 млрд долларов в течение четырех лет на финансирование экономического восстановления страны после пандемии COVID-19 и сокращение бюджетного долга.

Кроме того, ее программа включает меры обеспечения социальной защиты. Она намерена осуществлять свою политику на основе трех принципов: инклюзивность, децентрализация и гендерный подход.

В сфере здравоохранения Провосте планирует обеспечить всеобщее и доступное медицинское обслуживание.

Она также предлагает реформировать нынешнюю пенсионную систему, провести глубокий пересмотр национальной полиции, известных в качестве карабинеров. В целом, Провосте предлагает более умеренные реформы по сравнению с Бориком от левых и Сичелем также от центристов. Политик неоднократно заявляла, что «всегда будет противостоять правым силам».

Mediabanco Agencia / CC BY 2.0

wikipedia.org / Mediabanco Agencia / CC BY 2.0

Следом за Провосте в опросах общественного мнения идет левоцентристский кандидат Себастьян Сичель от правящего альянса «Чили, вперед!» (Chile Vamos), бывший министр социального развития, который считается преемником нынешнего президента Себастьяна Пиньеры (уровень одобрения которого крайне низок).

В отличие от Пиньеры, Сичель поддержал референдум об изменении Конституции. Он предлагает повысить эффективность правительства путем реформы министерств. По его замыслу, будут созданы должности министра внутренней безопасности, который будет бороться с преступностью и наркоторговлей, и министра, занимающегося улучшением государственного управления.

El camino es la esperanza, no el miedo. Es el futuro, no el retroceso. Es la libertad, no la violencia. Vamos a ganar, con un proyecto colectivo mayoritario y que quiere unir a Chile, haciendo cambios sin violencia. Este domingo 21 demostremos que #SePuede. #ConSichelSePuede pic.twitter.com/CdupkIs6lh