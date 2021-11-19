Компания «Аэрофлот» увеличит топливный сбор на всех рейсах

Москва, 19 ноября. «Аэрофлот» с 22 ноября 2021 года повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах. Об этом сообщила пресс-секретарь российской авиакомпании Юлия Спивакова.

Сбор на внутренних рейсах возрастет с 1650 до 2200 рублей, а на международных — с 20 до 30 евро. Соответствующее решение Спивакова назвала вынужденным. Оно было принято в связи с подорожанием авиакеросина.

«В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну. Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — сказала представитель «Аэрофлота» журналистам.

Биржевая цена на топливо для реактивных двигателей по территориальному европейскому индексу в ходе торгов 27 октября впервые превысила 58 тысяч рублей за тонну. Об этом следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.