В Госдуме допустили выдачу россиянам «новогодних выплат»

Москва, 19 ноября. Давление инфляции на пенсионеров могут «купировать» за счет учреждения новых выплат, отметил в комментарии изданию «Секрет фирмы» депутат Государственной думы Сергей Обухов.

Инфляция в стране растет и уже приблизилась к двузначному значению, что говорит об актуализации вопроса поддержки наиболее уязвимых слоев населения. В беседе с журналом секретарь ЦК КПРФ допустил, что правительство может учредить новые денежные выплаты для граждан пенсионного возраста.

По мнению депутата, сейчас в стране «профицит бюджета колоссальный», соответственно, власти могут поддержать наиболее уязвимые категории населения.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что граждане сталкиваются с давлением инфляции, которая буквально съедает по тысяче рублей с каждой пенсии, поэтому правительство должно помочь пенсионерам миновать этот этап. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в середине месяца указала, что подорожание продуктов продолжает сохраняться.

Получать крупные суммы на пенсии позволит схема, по которой предлагается воспользоваться своими пенсионными накоплениями позже установленных сроков, напоминают представители Пенсионного фонда.