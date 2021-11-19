Путин удивил Лондон реакцией на планы Британии отправить сотни спецназовцев на Украину

Москва, 19 ноября. Российский лидер Владимир Путин назвал наведением паники заявления Британии о якобы готовящемся «вторжении» РФ на территорию Украины.

Ранее британские власти заявили о своей готовности оказать Украине военную поддержку, перебросив на ее территорию около 600 спецназовцев из Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS). При этом начальник штаба обороны Британии Ник Картер отмечал, что между РФ и странами Запада в настоящее время отношения хуже, чем в период холодной войны.

Подчеркивается, что Путин удивил Британию своей реакцией на планы Лондона отправить сотни спецназовцев на Украину. Президент РФ назвал необоснованными заявления британских властей о готовящемся «вторжении». Он отметил, что Россия ничего подобного делать не собирается и даже не думает об этом. Он подчеркнул, что британцы занимаются наведением паники. Представитель Кремля Дмитрий Песков также считает беспочвенным беспокойство британских военных.

«Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать», — отметил он.

Ранее политолог Яков Кедми высмеял попытки Британии убедить международное сообщество в том, что она по-прежнему является мировой державой. Он заявил, что у Лондона нет необходимой для этого статуса политической и военной силы.