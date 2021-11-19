Лолита Милявская призналась, что роман с «криминальным авторитетом» был лучшим в ее жизни

Москва, 19 ноября. Известная певица Лолита Милявская пять раз выходила замуж. Среди супругов звезды были актер, шоумен, бизнесмен и даже теннисист, однако наиболее яркие романтические воспоминания связаны у нее с «криминальным авторитетом», с которым звезда так и не вышла к алтарю.

Исполнительница хита «На Титанике» стала героиней очередного выпуска YouTube-шоу «Есть вопросики», в рамках которого рассказала о своей личной и творческой жизни. Отвечая на вопрос ведущей Иды Галич, доводилось ли ей связываться с «бандитами», Милявская призналась, что роман с одним из них стал лучшим за всю ее жизнь.

«Это было прекрасно, от нас дрожала Москва. Именно с ним я посещала все эти злачные места», — вспомнила героиня шоу.

Возникал на жизненном пути артистки и другой ухажер, однако в той ситуации все обернулась ровным счетом наоборот: уже сама певица одаривала молодого человека вниманием и дорогостоящими презентами, что, по словам Милявской, сказалось на качестве их интимной жизни.

Певица Лолита продолжает очаровывать мужчин даже в свои 58 лет. С днем рождения звезду 14 ноября поздравила ее подруга, актриса Эвелина Бледанс.