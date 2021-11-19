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Свадьба в Дагестане закончилась ДТП с пострадавшими

Происшествия

Празднование свадьбы в Дагестане привело к аварии на трассе Хасавюрт-Махачкала. Одна из машин кортежа протаранила ограждение. Травмы получили четыре человека.

Видео с места инцидента прислал очевидец. На кадрах видны последствия столкновения. На крыше «Приоры» буквально лежит кусок забора, верхняя часть капота отсутствует, лобовое стекло выбито.

На месте работает спецтехника, которая пытается освободить машину из-под завалов. Также рядом с разбитым авто столпился десяток местных жителей, наблюдающих за ходом выполнения работ.

В результате ДТП пострадало четыре человека, сообщил источник. Однако скорая помощь не понадобилась. Участники кортежа смогли самостоятельно добраться до больницы.

Личности пострадавших, а также причины аварии пока неизвестны.

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свадьба махачкала
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