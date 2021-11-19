Аналитики «Экономики сегодня» связали курс рубля с ситуацией на польско-белорусской границе

Нефть — 79 долларов за баррель, доллар — 73 рубля. Такой прогноз сделали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Эксперты заявили, что нефть в течение 18 ноября продемонстрировала «повышательную динамику», достигнув 81 доллара за баррель, утром 19 ноября черное золото стоило почти 82 доллара за баррель, однако затем резко рухнуло до значения 79.

«Это довольно ощутимое падение, связано оно прежде всего с тем, что 19 ноября представители Германии обещали вновь ввести локдаун, что связано с ухудшением ситуации по коронавирусу. Это неудивительно, поскольку ФРГ — одна из главных экономик Европы, остановка которой негативно повлияет на спрос черного золота. С другой стороны, в США собираются увеличить добычу собственной нефти, чтобы сбить цену на нее еще больше», — заявили аналитики.

По их словам, на ближайшем заседании ОПЕК, запланированном на 2 декабря, будет обсуждаться объем добычи нефти на январь 2022 года.

«Подразумевается, что страны сохранят свои договоренности и продолжат наращивать его (объем. — Прим. ФАН) на 400 тысяч баррелей в сутки. Однако, учитывая инициативы США по распечатыванию своих стратегических резервов и риски, связанные с коронавирусом, не исключено, что планы на январь будут скорректированы. Пока что актуальный диапазон нефти: от 78 до 83 долларов за баррель», — рассказали собеседники издания.

Золото же, по их мнению, остается стабильным, «торгуясь на уровне отметки 1860 долларов за тройскую унцию».

Федеральное агентство новостей /

«18 ноября оно попало под давление, упав с отметки 1870 до 1860, — заметили аналитики. — Произошло это после публикаций данных о рынке труда в США, в которых была указана информация о выплате пособий по безработице. Эти данные укрепили золото, которое пока остается в диапазоне 1830–1920 долларов за тройскую унцию».

Что же касается российской национальной валюты, то она, по словам экспертов, ослабила позиции: по итогам 18 ноября цена доллара составила 73 рубля.

«И теперь мы подошли к отметке 73 рубля за доллар. Негативом для нашей валюты стало укрепление доллара само по себе, к тому же давление оказал долговой рынок. Позитивным фактором для рубля служит геополитический фон, который улучшился после установления неких договоренностей между Александром Лукашенко и Ангелой Меркель относительно мигрантов на белорусско-польской границе. Для России такая стабилизация носит благоприятный характер, поскольку ее обвиняют в содействии Минску. Актуальным для рубля пока что остается диапазон от 70,5 до 73,5 рубля за доллар», — резюмировали собеседники издания.

Ранее экономист Александр Разуваев назвал «умеренно рыночной» сделку «Сбера» и «Газпромбанка».