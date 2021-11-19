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Противники QR-кодов атаковали Instagram губернатора Ростовской области
Общество
Противники QR-кодов атаковали Instagram губернатора Ростовской области
Невские Новости  /  Сергей Борода

Ростов-на-Дону, 19 ноября. Instagram-аккаунт губернатора Ростовской области Василия Голубева завалили комментариями противники QR-кодов. Люди оставили отзывы под различными постами главы региона и практически все из них касались недовольства разделением общества на привитых и непривитых.

Противники QR-кодов атаковали Instagram губернатора Ростовской области
Pr Scr instagram.com / @golubev.v.u

По мнению пользователей, подобные вещи якобы нарушают Конституцию РФ и права человека.

В настоящее время наплыв подобных комментариев наблюдается в Instagram-аккаунтах глав и других регионов России. 

Противники QR-кодов атаковали Instagram губернатора Ростовской области
Pr Scr instagram.com / @golubev.v.u

Тем не менее в настоящее время пандемия унесла уже 8134 жизни на Дону. Коронавирус продолжает распространяться. По данным оперативного штаба, на 19 ноября в области было выявлено 650 инфицированных.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что распространение коронавируса можно остановить только наращивая темпы вакцинации. Медики неоднократно подчеркивали, что в свое время вакцинация помогла человечеству избавиться от некоторых инфекций и справиться с бушующими эпидемиями. Благодаря тому, что большинство граждан прививаются от столбняка, полиомиелита, краснухи — они практически уничтожены. Например, именно из-за вакцинации снизилась заболеваемость гриппом.

Ранее ФАН сообщал подробности «штурма» здания Роспотребнадзора в Волгограде. Группа из пяти антипрививочников во главе с бывшей госчиновницей пришла в здание Управления Роспотребнадзора и потребовала отменить распоряжение, по которому некоторые слои населения подлежат обязательной вакцинации.

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губернатор ростовская область голубев атака на Instagram
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