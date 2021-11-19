Курганская епархия предупредила о духовной опасности йоги и личностных тренингов

Курган, 19 ноября. Курганская епархия выпустила просветительские листовки, в которых говорится о духовной опасности занятий йогой и тренингов личностного роста.

Ознакомиться с листовками смогут все местные жители при посещении храма. Об этом рассказал председатель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Михаил Насонов.

По его словам, Курганская епархия получила грант международного конкурса «Православная инициатива-2021» на создание Зауральского центра духовно-нравственного развития личности. Одним из направлений работы как раз и является выпуск просветительских листовок.

«Что касается йоги, то это религиозная практика, восточная, христианин может заниматься любыми гимнастиками и прочими оздоровительными практиками, где нет религиозного контекста. Религия индуизма не исповедует Бога как творца, как любящую личность, но в то же время исповедует колесо Сансары, перерождение душ», — объяснил Насонов в беседе с РИА Новости.

Говоря об опасности тренингов личностного роста, председатель епархиального отдела подчеркнул, что здесь речь идет о «буме» всевозможных подобных тренингов в России. При этом проводят их зачастую мошенники, которые просто стремятся завладеть чужими деньгами.

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