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Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Спорт
Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Цюрих, 19 ноября. Сборная России в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) опустилась на 34-е место. Команда потеряла одну позицию по сравнению с предыдущим рейтингом. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА. 

У лидеров не произошло никаких изменений. Сборная Бельгии по-прежнему возглавляет рейтинг. На втором месте находится команда Бразилии. Тройку замыкает действующий чемпион мира — Франция.

На четвертое место поднялся финалист Евро-2020 — сборная Англии. Улучшила позицию сборная Аргентины, поднявшись на пятое место. Кроме того, в десятке сильнейших улучшили позиции сборные Дании (9-е) и Нидерландов (10-е). Украинская команда поднялась на 25-е место.

В ноябре подопечные Валерия Карпина крупно обыграла в квалификации ЧМ-2022 команду Кипра (6:0) и уступила сборной Хорватии (0:1), заняв второе место в группе Н. Хорватия получила прямую путевку в финальную часть катарского турнира. Россиянам предстоит сыграть в стыковых матчах весной 2022 года.

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