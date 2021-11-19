Певец Владимир Пресняков трогательно поздравил маму с днем рождения

Москва, 19 ноября. Заслуженная артистка России, вокалистка одного их самых популярных советских вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы» Елена Преснякова отметила свой 75-й день рождения. Поздравить звездную маму с юбилеем необычным способом решил Владимир Пресняков, пишет Teleprogramma.pro.

Супруг Натальи Подольской посвятил любимой маме целый пост в соцсети Instagram.

«Мамочка, дорогая моя и любимая. Как я рад, что именно ты моя мама. Самая веселая, юная, всех понимающая девчонка. Ты такая умница и модница, с каждым ты находишь общий язык, потому что ты отлично понимаешь людей», — заявил Владимир.

Певец отметил, что очень дорожит матерью и безмерно ее любит.

«Помню каждое мгновение, подаренное мне. Будь счастлива! Будь здорова! С юбилеем тебя, моя дорогая! Очень сильно тебя люблю, очень! 75!» — написал на своей странице в Instagram исполнитель.

Стоит отметить, что Елена Преснякова и Владимир Пресняков-старший являются самой крепкой парой в российском шоу-бизнесе. Они поженились в 1967 году, а познакомились еще в школе.

Несколько лет назад супруг Елены почти перенес инфаркт.

«Сейчас все нормально, он наблюдается раз в полгода, сдает анализы. Уже сам понимает важность этого, а то раньше попробуй его затащи в больницу. Но инфаркта у него не было — просто поизносилась и забилась сеточка сосудов, которая ведет к сердцу», — рассказала именинница.

Женщина рассказала в интервью порталу StarHit, как певцу сделали шунтирование и укрепили сосуды. Также, по словам Елены, подобную операцию делали и Алле Борисовне Пугачевой.

Следит певица и за своим здоровьем. Так, на недавнем обследовании ее лечащий врач сказал, что ее биологический возраст — 52 года.

Ранее именинница оценила идею МХАТа поставить спектакль с Ольгой Бузовой.