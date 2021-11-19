Байден передаст свои полномочия вице-президенту Харрис на время анестезии в больнице

Вашингтон, 19 ноября. Обязанности президента США на время перейдут от американского лидера Джо Байдена к вице-президенту Камале Харрис. На нее возложат полномочия, пока глава государства будет находиться под анестезией.

Недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала об отправке президента на плановый осмотр в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Публика неоднократно замечала частый кашель Байдена на мероприятиях.

В Белом доме сообщили, что Байден на время передаст свои обязанности Камале Харрис. Президент будет находиться под анестезией, ему предстоит пройти колоноскопию.

Ранее на проблемы со здоровьем Байдена обратил внимание политолог Яков Кедми. Эксперт подчеркнул, что его досрочный уход с поста президента является одним из главных страхов местной политической элиты.