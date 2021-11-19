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Издание «Капитал страны» назвало главные достижения регионов России за минувшую неделю
Общество
Издание «Капитал страны» назвало главные достижения регионов России за минувшую неделю
 /  Ольга Костромина

Москва, 19 ноября. Эксперты издания «Капитал страны» по традиции представили перечень примечательных событий в регионах РФ за неделю с 12 по 19 ноября.

Отмечается, что в порту «Тамань» Краснодарского края запущена самая мощная в России линия погрузки угля. Мощность новой линии погрузки достигает рекордных восьми тысяч тонн в час.

Игорная зона Приморья сумела привлечь внимание первого инвестора из Южной Кореи, который решил вложить 20,5 миллиарда рублей в строительство гостинично-развлекательного комплекса.

В Челябинской области возобновилось производство концентрата из сидеритовой руды. Возрожденная обжиг-обогатительная фабрика в Бакальском рудоуправлении выпустила первую тонну железомагнезиального концентрата обожженного сидерита.

Мобильный диагностический комплекс открылся в Тульской области. Он приобретен для железнодорожного цеха ЖДЦ ПАО «Тулачермет» для проведения реостатных испытаний тепловозов серии ТЭМ2 и ТЭМ9 с тяговыми электродвигателями и настройки основных характеристик дизель-генераторной установки.

Систему скоростного трамвайного движения внедряют в Ростовской области. Она соединит центр Ростова-на-Дону с микрорайонами. Инвестиции превышают 50 миллиардов рублей. Предстоит переложить около 120 километров трамвайных путей и модернизировать депо.

Издание «Капитал страны» назвало главные достижения регионов России за минувшую неделю
pixabay.com /

На Саратовском электромеханическом заводе «РЭМО» заработала новая линия порошковой окраски, длина конвейера достигает 115 метров. Линия работает без отходов, так как 96% краски используется повторно.

В Калининградской области введен в эксплуатацию завод по выпуску пищевых добавок мощностью в 5,5 тысячи тонн готовой продукции в год. Он стал первым производством индустриального парка «Храброво».

В Лихославле Тверской области открылся новый швейный цех Торжокской обувной фабрики. Мощность нового производства составит около 500 пар обуви в день.

Компания «КуйбышевАзот» намерена создать новое производство азотной кислоты и раствора аммиачной селитры в Самарской области. Мощность комплекса составит 1,6 тысячи тонн азотной кислоты и две тысячи тонн раствора аммиачной селитры в сутки.

Новый отель «Коприно Плаза» украсит курорт «Ярославское взморье» в Ярославской области. Заявлено соответствие высоким стандартам сервиса, безопасности и комфорта, что поможет курорту увеличить турпоток и принимать на 4050% больше гостей.

Ранее ФАН сообщал об изысканиях журналистов издания «Капитал страны», которые представили свою версию заслуживающих внимания достижений российских регионов за неделю с 5 по 12 ноября.

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