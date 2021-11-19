Слежка, шантаж, манипуляция детьми: психолог Зберовский указал на опасность сайтов знакомств

Благодаря усилиям «ромео» с сайта знакомств пенсионерка из Петербурга лишилась более 1,6 млн рублей. Мошенник под именем Фрэнк Вильямс около месяца общался с петербурженкой, после чего попросил перевести ему крупную сумму. Итог: ни средств, ни сердечного друга — лишь заявление в полицию. Чем еще могут быть опасны знакомства в интернете, ФАН узнал у психолога Андрея Зберовского.

По словам Зберовского, самый главный подводный камень знакомства на сайтах — когда вы начинаете общаться с психически нездоровым человеком — ревнивым, навязчивым, склонным к давлению.

«Если вдруг вы дали такому человеку свой базовый номер телефона, который привязан к вашим паспортным данным, адресу, месту работы, эта персона может найти вас в реальной жизни и начать причинять беспокойства. Ведь не секрет, что в интернете куча баз данных с номерами телефонов россиян. Это чревато тем, что вас начнут караулить у подъезда, приходить к вам на работу, принуждать к общению, вплоть до причинения физического вреда», — рассказал психолог.

Как объяснил собеседник ФАН, именно поэтому специалисты всегда рекомендуют при регистрации на сайтах знакомств указывать запасной, «липовый» номер, чтобы при необходимости можно было просто выкинуть сим-карту и забыть о навязчивом ухажере. Пока нет понимания, что человек адекватен, — лучше не делиться с ним личной информацией, предупредил психолог. Это же правило касается и социальных сетей — не стоит давать ссылку на свои страницы первому встречному. Поскольку в случае, если общение с человеком не задалось и ему пришлось отказать в дальнейших встречах, его реакция может быть непредсказуемой.

vk.com / Андрей Зберовский

«Есть люди, которые в отместку на отказ начинают гадить в вашей виртуальной жизни. Они, как правило, пишут гнусные комментарии на ваших страницах в соцсетях, обзывая и обвиняя во всех смертных грехах, попутно рассказывая о якобы совершенных половых актах и прочем», — объяснил Зберовский.

Психолог упомянул еще один риск, который касается одиноких матерей или отцов. Он предупредил, что на начальном этапе отношений не стоить знакомить избранника или избранницу со своими детьми. Поскольку в случае неудавшихся отношений дети могут стать объектом манипуляции постороннего человека.

«Отвергнутый партнер может начать писать и звонить вашему ребенку говоря, что «твоя мама плохая, она меня бросила, а я ее люблю». Таким образом человек пытается манипулировать и давить на ребенка. К сожалению, такие истории я наблюдаю довольно часто», – подытожил Зберовский.

Ранее Андрей Зберовский объяснил, в каких случаях мужской принцип раздела расходов пополам обоснован, а в каких он указывает лишь на то, что мужчина — жадина. По мнению специалиста, мужчина должен доминировать с точки зрения трат и финансово вкладываться в свою девушку. Такими действиями он доказывает свою состоятельность и успешность.