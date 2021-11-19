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Жена солиста «Божьей коровки» рассказала о борьбе с тяжелой формой рака

Шоу-бизнес
Жена солиста «Божьей коровки» рассказала о борьбе с тяжелой формой рака
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 19 ноября. Супруга музыканта Владимира Воленко Наталья рассказала о жизни с онкологическим заболеванием. Певец поддержал возлюбленную и сообщил, что ее жизнь находится вне угрозы.

Солист группы «Божья коровка» Владимир Воленко стал гостем программы «Судьба человека». Когда во время беседы с ведущим Борисом Корчевниковым речь зашла о личной жизни артиста, в студию вошла жена музыканта Наталья.

Как оказалось, в начале года врачи поставили ей страшный диагноз — онкологическое заболевание. Воленко признался, что опасался за состояние супруги, но медикам удалось добиться результатов в лечении.

«Жене давали срок для июля. Считали, что больше Наташа не проживет. Сейчас угрозы для жизни нет», — поделился музыкант.

Жена солиста «Божьей коровки» рассказала о борьбе с тяжелой формой рака
Prt Scr youtube.com / Россия 1

Наталья уже почти год ведет борьбу с агрессивным видом рака. Она заявила студии, что врачи не были уверены в ее шансах на выздоровление.

«Я борюсь за жизнь с февраля. У меня агрессивная форма рака. Речь одно время шла на дни. Мне давали четыре месяца жизни. Я считаю, что мы успешно боремся», — заявила жена артиста.

Наталья уже прошла часть химиотерапии. Она заверила, что не теряет присутствие духа и надеется совершить прыжок с парашютом после выздоровления.

С агрессивной формой рака так же борется актриса Анастасия Заворотнюк. Артистка пытается побороть глиобластому головного мозга. Станислав Садальский показал кадры с участием артистки из недоснятого комедийного фильма, который готовится к премьере.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена солиста «Божьей коровки» рассказала о борьбе с тяжелой формой рака
здоровье судьба человека воленко
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