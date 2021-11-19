Дед Мороз уже готов открыть для маленьких владимирцев мастерскую сказок

Владимир, 19 ноября. В Центральном парке культуры и отдыха города Владимир новый сезон начинается с популярного проекта «Арт-пространство «Мастерская сказок». Маленькие горожане смогут ближе познакомиться со сказочными персонажами, услышать невероятные истории, принять участие в интерактивной программе, а самое главное — встретиться с новогодним волшебником Дедом Морозом.

Уже с этой субботы, 20 ноября, маленькие гости смогут увидеть в мастерской сказочных персонажей. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой их встретят Баба-Яга и Василиса-Кудесница, сообщают «Владимирские ведомости».

Состоится презентация новогодней сказки, пройдут мастер-классы. В этом году новогодняя сказка задумана и выполнена в формате квеста. Посетителей ждут игры, викторины, конкурсы, сладкие подарки и фотосессия. Новогоднее настроение юным гостям Дед Мороз и другие волшебные персонажи готовы дарить уже сейчас.

Ранее ФАН сообщал о начале работы новогодней почты Деда Мороза в Москве. Ее отделения открылись в 39 парках столицы.