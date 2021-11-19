Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 19:24
19:24
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали участников праворадикальной группировки под Омском
19:21
Политика
Глава МИД Швеции Линде поблагодарила Лаврова за конструктивные переговоры
19:17
Армия
Главы МИД России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине
19:16
Происшествия
Экс-замминистра просвещения Раковой предъявили обвинение в мошенничестве
19:16
Общество
Полиция Перми наградила трех курьеров, которые помогли поймать вора
19:15
Весь мир
Народ Турции требует проведения досрочных выборов на фоне экономического кризиса
19:14
Спорт
Полузащитник «Сити» Кевин Де Брейне получил положительный результат теста на коронавирус
19:14
Происшествия
Пять люксовых иномарок нашли при обыске у главы Союза десантников Урала Тетерина
19:12
Весь мир
Западная Виргиния поставила антирекорд по передозировкам на душу населения
19:12
Общество
Психолог Токарева объяснила, почему первое свидание может стать последним
Все новости

Дед Мороз уже готов открыть для маленьких владимирцев мастерскую сказок
Общество
Дед Мороз уже готов открыть для маленьких владимирцев мастерскую сказок
Пресс-служба Дома Деда Мороза  / 

Владимир, 19 ноября. В Центральном парке культуры и отдыха города Владимир новый сезон начинается с популярного проекта «Арт-пространство «Мастерская сказок». Маленькие горожане смогут ближе познакомиться со сказочными персонажами, услышать невероятные истории, принять участие в интерактивной программе, а самое главное — встретиться с новогодним волшебником Дедом Морозом.

Уже с этой субботы, 20 ноября, маленькие гости смогут увидеть в мастерской сказочных персонажей. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой их встретят Баба-Яга и Василиса-Кудесница, сообщают «Владимирские ведомости».

Состоится презентация новогодней сказки, пройдут мастер-классы. В этом году новогодняя сказка задумана и выполнена в формате квеста. Посетителей ждут игры, викторины, конкурсы, сладкие подарки и фотосессия. Новогоднее настроение юным гостям Дед Мороз и другие волшебные персонажи готовы дарить уже сейчас.

Ранее ФАН сообщал о начале работы новогодней почты Деда Мороза в Москве. Ее отделения открылись в 39 парках столицы.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дед Мороз уже готов открыть для маленьких владимирцев мастерскую сказок
дед мороз владимир парк сказка
Комментировать