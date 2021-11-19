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Пригожин: руководство «Родины» променяло идеалы на сладкое место в Госдуме

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 17:54
Политика
Пригожин: руководство «Родины» променяло идеалы на сладкое место в Госдуме
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 19 ноября. Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал выход из партии «Родина» большинства членов петербургского крыла. Об этом информирует пресс-служба компании «Конкорд».

Журналист «Коммерсанта» направил Евгению Пригожину запрос в связи с выходом родинцев из партии. Предприниматель напомнил, что основная идеология политсилы заключается в долге делать все для семьи, России и малой родины.

«Сыровар из Костромы должен лучше всех варить сыр и прославлять Кострому, а с ней и Россию. Космонавт из Смоленска должен быть лучшим в космосе, а когда станет героем, сделать все для Смоленска. Замечательный фильм — «Время первых», в нем Сергей Королев запускает ракету в космос и готов умереть ради этого. Как мне представляется, это и есть основа партии «Родина»», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Пригожин: руководство «Родины» променяло идеалы на сладкое место в Госдуме
Pr Scr vk.com / Пресс-служба компании Конкорд

Бизнесмен отметил, что певица Татьяна Буланова, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Герой России Андрей Богатов боролись за такие идеалы. Однако они покинули партию «Родина».

«Думаю, они вышли из партии потому, что их идеалы руководство «Родины» променяло на сладкое место в Госдуме под крылом фракции ЛДПР, с которой партия же и боролась, а также на роскошные съезды в дорогих гостиницах», — заключил предприниматель.

Пригожин выразил надежду на простых родинцев, которые не изменят своим стремлениям и будут по-прежнему преданы Родине. При этом он уточнил, что имеет в виду не партию, а Россию.

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