СМИ: Министр Армии США запретила повышать и награждать офицеров, не привитых от COVID-19

Вашингтон, 19 ноября. Командование Армии США не будет повышать непривитых и разрешать им повторно записывать на службу. Об этом сообщило издание Defense One со ссылкой на памятку, подписанную главой Военного министерства Кристиной Вормут.

EXCLUSIVE: Army to Begin Forcing Out Soldiers Who Refuse COVID Vaccine, Including Guardsmen | @TaraCopp https://t.co/LfyOwFFNDT — Defense One (@DefenseOne) November 18, 2021

Помимо продвижения по службе, военным также будет запрещено получать бонусы за работу и помощь в обучении.

«Я уполномочиваю командиров налагать запрет на продолжение службы всех солдат, которые отказываются от обязательной вакцинации без утвержденного исключения. Солдат будет оставаться в армии до тех пор, пока он не пройдет полную вакцинацию, не получит утвержденное медицинское или административное освобождение, или не будет уволен из армии», — пояснила Вормут в служебной записке.

Приказ, конкретизирующий распоряжение министра обороны Ллойда Остина, распространяется в том числе на резервистов и бойцов национальной гвардии.

Американские пользователи в целом восприняли распоряжение положительно.

«Рад слышать. Не нужны люди, которые не подчиняются приказам и не хотят служить своей стране в армии», — написал пользователь под именем Tafkak.

Good to hear. Don’t want people who don’t follow orders and aren’t willing to serve their country in the military.

Also, don’t want the dummies. — Tafkak (@tafkak) November 19, 2021

«Тот, кто боится «выстрелить» себе в руку, не должен думать, что он достаточно храбр, чтобы защищать нашу страну», — написала другая американка Эла М.

Anyone that's afraid to take a shot in their arm shouldn't think they're brave enough to defend our country. — Ella M (@ella_not_ellen) November 18, 2021

В середине сентября Пентагон признал, что Россия модернизирует армию быстрее США.