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СМИ: Министр Армии США запретила повышать и награждать офицеров, не привитых от COVID-19
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СМИ: Министр Армии США запретила повышать и награждать офицеров, не привитых от COVID-19

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 17:35
Весь мир
СМИ: Министр Армии США запретила повышать и награждать офицеров, не привитых от COVID-19
flickr.com/The U.S. Army  /  Capt. Charlie Emmons

Вашингтон, 19 ноября. Командование Армии США не будет повышать непривитых и разрешать им повторно записывать на службу. Об этом сообщило издание Defense One со ссылкой на памятку, подписанную главой Военного министерства Кристиной Вормут.

Помимо продвижения по службе, военным также будет запрещено получать бонусы за работу и помощь в обучении.

«Я уполномочиваю командиров налагать запрет на продолжение службы всех солдат, которые отказываются от обязательной вакцинации без утвержденного исключения. Солдат будет оставаться в армии до тех пор, пока он не пройдет полную вакцинацию, не получит утвержденное медицинское или административное освобождение, или не будет уволен из армии», — пояснила Вормут в служебной записке.

Приказ, конкретизирующий распоряжение министра обороны Ллойда Остина, распространяется в том числе на резервистов и бойцов национальной гвардии.

Американские пользователи в целом восприняли распоряжение положительно.

«Рад слышать. Не нужны люди, которые не подчиняются приказам и не хотят служить своей стране в армии», — написал пользователь под именем Tafkak.

«Тот, кто боится «выстрелить» себе в руку, не должен думать, что он достаточно храбр, чтобы защищать нашу страну», — написала другая американка Эла М.

В середине сентября Пентагон признал, что Россия модернизирует армию быстрее США.

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