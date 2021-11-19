Военкор Коц сравнил турецкие «Байрактары» в Донбассе с дронами-убийцами США в Афганистане

Граждане Донецкой Народной Республики (ДНР) Виктор Баркалов и Вадим Шулак направили обращения в ряд международных правоохранительных инстанций в попытке привлечь внимание мировой общественности к военным преступлениям, совершенным ВСУ и украинскими нацбатальонами в Донбассе с 2014 года.

В настоящий момент Вооруженные силы Украины продолжают поддерживать напряженность в регионе — теперь, помимо уже привычных инструментов, это достигается еще и за счет использования беспилотников Bayraktar турецкого производства. Примечательно, что применение беспилотной авиации в районе вооруженного конфликта запрещено для обеих сторон противостояния в соответствии с Минскими соглашениями.

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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, многократно посещавший зону боевых действий в Донбассе, в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, с чем связано активное применение данных аппаратов близ линии соприкосновения.

«Есть ружье, которое висит на стене, и оно рано или поздно должно выстрелить. Если они закупают беспилотные ударные системы у той же Турции, они не должны стоять в ангаре, они должны летать. Проверка работоспособности их и их экипажей [может быть проведена] в зоне боевых действий. У них такая зона есть, и достаточно давно «Байрактары» летают вдоль линии разграничения, и есть прецедент применения этих дронов против гаубичного расчета народной милиции ДНР», — сказал военкор.

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Собеседник отметил, что на подобные действия Украины необходим довольно жесткий ответ — в противном случае рано или поздно Киев поставит на поток эту практику. В воздухе будет постоянно висеть «карусель» «Байрактаров», находящихся в свободном поиске целей. Украинцы прощупывают, насколько далеко им разрешат зайти и насколько много им будет позволено в рамках нынешней политики, нацеленной на провокации.

«У нас президент говорил об этом, Лавров говорил, что Россию вынуждают на некоторые действия, которые бы спровоцировали очередное санкционное давление на Россию. Возможно, те внешние силы, которые подталкивают Украину к этому, рассчитывают на срыв запуска «Северного потока-2», тем более, что сертификация перенесена на более поздний срок», — считает Коц.

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Таким образом, за появлением «Байрактаров» стоит целый комплекс причин. Это и обычная военная практика — нужно постоянно сидеть за джойстиком, учиться управлять этим видом оружия. Это и внешнее давление, которое подталкивает Украину к войне, это и внутреннее давление, потому что Украина находится в экономическом «предколлапсе», и активизация боевых действий для нее сейчас, наверное, — это выход, отвлечение собственного народа от социальных бед за счет сплочения перед внешней угрозой. Впрочем, Украина так действует на протяжении последних семи лет, подмечает военкор.

Собеседник не уверен, что «Байрактары» могут использоваться для намеренного нанесения ударов по мирному населению, так как с прагматической точки зрения это неоправданные затраты. Однако случаи гибели гражданских лиц отнюдь не исключены, учитывая манеру поведения ВСУ.

«Все-таки это удовольствие дорогое, и «Байрактары» используются по военным целям, но, учитывая образ действий украинской армии… Я просто бывал в самые «горячие» дни и в Донецкой, и в Луганской народных республиках, и могу сказать, что снаряды не выбирают между мирными жителями и военными целями», — сообщил Коц.

Народные новости / Андрей Тюнников

Кроме того, не исключены и ошибки тактического уровня. Собеседник приводит в пример удар американского дрона в Кабуле по машине предположительного террориста-смертника 29 августа.

«В итоге уничтожена семья из 12 человек, семеро из которых — дети. Поэтому, конечно, нельзя исключать того, что в результате применения ударных дронов пострадает и мирное население», — добавил военкор.

В заключение Коц отметил, что война в Донбассе продолжается уже почти 8 лет, и население региона гибнет на протяжении всего этого периода. К сожалению, пока что Украина остается безнаказанной.