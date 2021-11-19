Главные новости дня: 19 ноября

Марина Хлебникова госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в доме на улице Ратной в Москве, попала в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По приезде в госпиталь врачи провели осмотр исполнительницы. Медики оценивают состояние артистки как «тяжелое, но стабильное». По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

instagram.com / @marina_hlebnikova_official

Бывший худрук МХАТа Бояков завышал гонорар Бузовой за спектакль «Чудесный грузин»

Популярная певица Ольга Бузова получила за участие в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького намного больше, чем зарабатывают заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Артистка за два показа спектакля получила более 400 тысяч рублей. При этом Мерзликин и Сиятвинда — исполнители главных ролей в постановке «Лес» — заработают по 340 тысяч рублей, выяснил ФАН.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Путин дал поручение о повышении прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей. Это означает, что другие социальные выплаты тоже вырастут. Президент также сказал о необходимости увеличить МРОТ до 13 890 рублей в месяц. Глава государства добавил, что индексация пенсии должна превзойти реальные темпы инфляции.

Александр Серов выписался из больницы после длительного лечения COVID-19

Певец Александр Серов вернулся домой с согласия врачей. Артист несколько недель пытался оправиться от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией. Медики одобрили выписку Серова из больницы. Теперь музыканту предстоит завершить реабилитацию в домашних условиях. Артист был госпитализирован с поражением легких, но врачи так и не подключили его к аппарату ИВЛ, Серов находился под кислородной маской.

instagram.com / @alexander_serov_official

Столтенберг заявил о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американские ядерные ракеты при определенных условиях могут быть размещены на территории Восточной Европы. В ходе проходящей в Берлине конференции «НАТО Talk 2021» глава Североатлантического альянса объяснил, что американское ядерное оружие может быть переброшено туда, если Германия откажется принимать ядерные силы США у себя.

Двух офицеров МЧС задержали в Москве при получении взяток

Правоохранители задержали в Москве первого заместителя начальника главного столичного управления МЧС и главу отдела антикризисного управления ведомства при получении взяток. Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, эпизоды уголовных дел против офицеров не связаны между собой. Мужчины брали взятки независимо друг от друга. Они были задержаны в ходе двух отдельных специальных операций.

Звезда фильма «Старики-разбойники» Нина Агапова скончалась на 96-м году жизни

Ушла из жизни советская актриса театра и кино Нина Агапова. Ей было 95 лет. О печальной новости сообщил режиссер Сергей Капков. Причина смерти не была озвучена. Информация о дате и месте прощания пока не поступала.

Кадр из фильма «Всё то, о чём мы так долго мечтали» /

Группа противников QR-кодов ворвалась в здание Роспотребнадзора в Волгограде

Неизвестные ворвались в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде и практически полностью остановили работу ведомства. К моменту прибытия правоохранителей злоумышленники уже скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивают.

Власти Хабаровского края ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов

Обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции ввели в Хабаровском крае еще для одной категории граждан. Теперь обязательно привиться от коронавируса должны хабаровские студенты старше 18 лет. Помимо Хабаровского края, сертификат о прививках необходим студентам учебных заведений ряда других российских регионов. Это в первую очередь Амурская, Владимирская, Курская и Архангельская области.