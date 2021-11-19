Главные новости дня: 19 ноября

Марина Хлебникова госпитализирована в тяжелом состоянии после пожара
Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в доме на улице Ратной в Москве, попала в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По приезде в госпиталь врачи провели осмотр исполнительницы. Медики оценивают состояние артистки как «тяжелое, но стабильное». По предварительным данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
Бывший худрук МХАТа Бояков завышал гонорар Бузовой за спектакль «Чудесный грузин»
Популярная певица Ольга Бузова получила за участие в спектакле «Чудесный грузин» в МХАТ имени Горького намного больше, чем зарабатывают заслуженные артисты России Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Артистка за два показа спектакля получила более 400 тысяч рублей. При этом Мерзликин и Сиятвинда — исполнители главных ролей в постановке «Лес» — заработают по 340 тысяч рублей, выяснил ФАН.
Путин дал поручение о повышении прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить прожиточный минимум в стране до 12 654 рублей. Это означает, что другие социальные выплаты тоже вырастут. Президент также сказал о необходимости увеличить МРОТ до 13 890 рублей в месяц. Глава государства добавил, что индексация пенсии должна превзойти реальные темпы инфляции.
Александр Серов выписался из больницы после длительного лечения COVID-19
Певец Александр Серов вернулся домой с согласия врачей. Артист несколько недель пытался оправиться от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией. Медики одобрили выписку Серова из больницы. Теперь музыканту предстоит завершить реабилитацию в домашних условиях. Артист был госпитализирован с поражением легких, но врачи так и не подключили его к аппарату ИВЛ, Серов находился под кислородной маской.
Столтенберг заявил о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что американские ядерные ракеты при определенных условиях могут быть размещены на территории Восточной Европы. В ходе проходящей в Берлине конференции «НАТО Talk 2021» глава Североатлантического альянса объяснил, что американское ядерное оружие может быть переброшено туда, если Германия откажется принимать ядерные силы США у себя.
Двух офицеров МЧС задержали в Москве при получении взяток
Правоохранители задержали в Москве первого заместителя начальника главного столичного управления МЧС и главу отдела антикризисного управления ведомства при получении взяток. Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, эпизоды уголовных дел против офицеров не связаны между собой. Мужчины брали взятки независимо друг от друга. Они были задержаны в ходе двух отдельных специальных операций.
Звезда фильма «Старики-разбойники» Нина Агапова скончалась на 96-м году жизни
Ушла из жизни советская актриса театра и кино Нина Агапова. Ей было 95 лет. О печальной новости сообщил режиссер Сергей Капков. Причина смерти не была озвучена. Информация о дате и месте прощания пока не поступала.
Группа противников QR-кодов ворвалась в здание Роспотребнадзора в Волгограде
Неизвестные ворвались в здание управления Роспотребнадзора в Волгограде и практически полностью остановили работу ведомства. К моменту прибытия правоохранителей злоумышленники уже скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивают.
Власти Хабаровского края ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов
Обязательную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции ввели в Хабаровском крае еще для одной категории граждан. Теперь обязательно привиться от коронавируса должны хабаровские студенты старше 18 лет. Помимо Хабаровского края, сертификат о прививках необходим студентам учебных заведений ряда других российских регионов. Это в первую очередь Амурская, Владимирская, Курская и Архангельская области.