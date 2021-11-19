Депутат Нилов объяснил, как изъятые у коррупционеров деньги смогут улучшить жизнь пенсионеров

К 2025 году бюджет пенсионного фонда страны может значительно увеличиться, причем за счет взяток, выдвинул предположение председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом народный избранник рассказал в беседе с ФАН. Именно Нилов — один из авторов закона о зачислении в ПФР средств нечистых на руку должностных лиц. Официальный документ 19 ноября подписал президент России Владимир Путин.

«Это дополнительный доход для бюджета пенсионного фонда. Пока до 2025 года действует только одна индексация. Заложенные индексы выше уровня фактической инфляции. Поэтому до 2025 года индексы определены, а дальше действовать будет общая норма. 1 февраля — на инфляцию. 1 апреля — в зависимости от возможностей бюджета пенсионного фонда. И нам нужно эти возможности изыскать, чтобы проводить вторую индексацию. Один из источников пополнения бюджета — это деньги коррупционеров, которых все больше и больше ловят то с огромной наличностью, то с огромными счетами, то с огромными домами», — подчеркнул Нилов.

duma.gov.ru / Государственная Дума

Пока депутат не может назвать дату первого финансового поступления в казну фонда. Нилов объясняет, что это уже компетенция правоохранительных органов. Но в любом случае первый попавшийся в ближайшее время коррупционер уже сможет внести свой вклад в улучшение жизни пенсионеров страны.

Накануне президент РФ Владимир Путин одобрил законодательные изменения, дополняющие перечень источников формирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Подписанный главой государства документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, согласно законодательству, бюджет ПФР формировался за счет средств федерального бюджета, страховых взносов, финансовых санкций, доходов от размещения временно свободных средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических лиц и организаций.