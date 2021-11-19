Премьер Ливии планирует баллотироваться в президенты на следующей неделе

Триполи, 19 ноября. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба готовится подать документы в Высшую избирательную комиссию для регистрации собственной кандидатуры на президентских выборах, запланированных на 24 декабря.

Накануне политик посетил Национальное управление по борьбе с коррупцией и передал личную финансовую информацию.

«Дабиба представит документы о выдвижении кандидатуры в Высшую избирательную комиссию Ливии в начале следующей недели», — уточнил правительственный источник.

Ранее экс-заместитель председателя Президентского совета Правительства национального согласия Ахмад Майтыг баллотировался на президентский пост. По информации ВИК, число кандидатов достигло 15 человек, включая сына бывшего лидера Муаммара Каддафи — Сейфа аль-Ислама, фельдмаршала Халифа Хафтара, сложившего полномочия спикера Палаты представителей Агилу Салеха, экс-главу МВД ПНС Фатхи Башагу и других.

Примечательно, что глава переходного Правительства национального единства готов надавить на избирком ради регистрации на президентских выборах в качестве кандидата, поскольку знает, что закон не позволяет ему баллотироваться. Прием документов продолжится до 22 ноября.