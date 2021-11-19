Александр Серов выписался из больницы после длительного лечения COVID-19

Москва, 19 ноября. Певец Александр Серов вернулся домой с согласия врачей. Артист несколько недель пытался оправиться от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией.

Медики одобрили выписку Серова из больницы. Теперь музыканту предстоит завершить реабилитацию в домашних условиях. Артист был госпитализирован с поражением легких, но врачи так и не подключили его к аппарату ИВЛ, Серов находился под кислородной маской, передает РЕН ТВ.

Долгое время о состоянии здоровья музыканта было мало что известно. Как оказалось, родственники Серова надеялись утаить от прессы детали госпитализации певца, но им не удалось скрыть информацию.