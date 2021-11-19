Хиллари Клинтон объявила биткоин угрозой для доллара США

Вашингтон, 19 ноября. Государства должны установить жесткий контроль за крипторынком, а также не допустить расширения географии применения биткоина и иных виртуальных монет. Такое заявление сделала Хилари Клинтон, возглавлявшая Госдеп США при Бараке Обаме.

По ее мнению, биткоин действительно представляет угрозу доллару. Тем не менее, он вряд ли сейчас в состоянии подорвать позиции «американца» как мировой резервной валюты, отметила экс-глава Госдепа в ходе выступления на форуме в Сингапуре, организованном Bloomberg.

Клинтон прокомментировала обстановку на крипторынке в связи с тем, что президент США Джо Байден подписал так называемый закон об инфраструктуре. В этом документе имеются пункты по налогообложению криптовалютных платформ.

Банк России не против цифровых валют, если они не используются в незаконных операциях. Поэтому регулятор выступает против расчетов в биткоинах внутри страны, заявила накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина.