Виктор Логинов опроверг слухи о романе с Натальей Бочкаревой

Москва, 19 ноября. Актерам Виктору Логинову и Наталье Бочкаревой, сыгравшим супругов в некогда популярном ситкоме «Счастливы вместе», не приписывал роман разве что ленивый. Однако, как рассказал сам исполнитель роли Гены Букина в сериале, подобные слухи не имели ничего общего с реальностью.

Логинов отметил, что они действительно проводили вместе по 12 часов в сутки, однако это было обусловлено съемками в ситкоме. Доходило до того, что экранные супруги виделись друг с другом чаще, нежели со своими реальными половинками.

«Мы очень много времени проводили друг с другом — по 12 часов в день. Мы и семьи-то меньше видели. И чтобы нам еще эти профессиональные отношения перетаскивать в наши выходные? Зачем? Кислое с пресным я никогда не путал. А иначе, понимаете, за актерскую карьеру придется перелюбить всех своих партнерш! Я далек от этого», — объяснил актер в интервью радио «Комсомольская правда».

Реальная личная жизнь Логинова в определенный момент оказалась похожей на взаимоотношения Букиных в одном из эпизодов сериала, в котором супруги решили развестись. Как и герои ситкома, актер и его жена Мария Гуськова в конечном счете воссоединились.