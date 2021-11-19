Сенатор Савченко предложил создать комиссию-регулятора цен на продукты

Москва, 19 ноября. Специальная комиссия может быть создана для разработки особых законодательных мер в контексте регулирования продуктовых цен, отмечает член Совета Федерации Евгений Савченко.

Совет Федерации может расшириться за счет еще одной комиссии, которая будет заниматься мониторингом стоимости продуктов и законодательно регулировать цены в секторе.

«Предлагаю создать комиссию по выработке законодательных мер по регулированию цен на внутреннем рынке независимо от изменения мировых цен», — объявил сенатор во время заседания Совфеда.

Отмечается, что корректировки отечественных цен часто случаются из-за того, что внутренний российский рынок не лучшим образом защищен от воздействия глобальных трендов.

Помимо этого, спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко выступила с предложением главе ФАС Максиму Шаскольскому изучить цепочки компаний-посредников между теми, кто производит товары и теми, кто их покупает.

«Те, кто фактически ничего не создает, накручивает цены до максимального предела, и дальше так оставлять ситуацию нельзя», — возмутилась парламентарий.

Правительство России не допустит такой ситуации, когда внутри страны будет не хватать продуктов питания, заявил ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.