Мужчина облил бензином и поджег банкомат в Краснодарском крае ради 2 млн рублей

Краснодар, 19 ноября. Инцидент произошел в почтовом отделении станицы Стародеревянковской. Мужчина проник в помещение через окно и отключив банкомат от электропитания, попытался его взорвать.

Для взлома преступник использовал газ и бензин. Вначале он закачал через трубку газовую смесь, потом облил терминал бензином и поджог, в надежде что взрыв позволит ему добраться до денежных средств. Однако в результате подобных действий завладеть кассетами с деньгами злоумышленнику так и не удалось, после чего он скрылся.

Как отметили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, в банкомате на момент совершения преступления находилось порядка двух миллионов рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Задержанным оказался 37-летний житель Нальчика. В настоящее время злоумышленник заключен под стражу, ему предъявлено обвинение по трем статьям.

Ранее ФАН рассказывал, как в Химках сыщики задержали взломщика банкомата. Инцидент произошел в помещении одной из аптек, куда ворвались двое неизвестных и стали взламывать банкомат. Момент, когда мужчины разбивают терминал и забирают деньги, попал на камеры видеонаблюдения.