В МИД РФ отреагировали на заявление НАТО о размещении ядерного оружия в Восточной Европе

Москва, 19 ноября. Слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о возможном размещении американского ядерного оружия в Восточной Европе означают, что для военного блока Основополагающего акта Россия — НАТО больше не существует.

Таким образом заявление главы Альянса прокомментировал заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко. Ранее Столтенберг сообщил, что если Германия откажется от размещения ядерного оружия на своей территории, то оно может оказаться в странах к востоку от ФРГ, передает RT.

«Если он так действительно сказал, значит для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, Основополагающий акт Россия — НАТО больше не существует. Ибо в этом документе закреплены фундаментальные для европейской безопасности обязательства Альянса, в том числе в ядерной сфере», — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО регулярно совершает нападки на Россию, хотя милитаристские амбиции военного блока не раз приводили к трагическим последствиям. По ее словам, нести ответственность за свои преступления Альянс не собирается.