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Отец Филиппа Киркорова подал в суд на компанию «Омега групп» из-за потерянных вкладов

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 16:53
Общество
Отец Филиппа Киркорова подал в суд на компанию «Омега групп» из-за потерянных вкладов
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 19 ноября. Музыкант Бедрос Киркоров оказался среди пенсионеров-вкладчиков, которые лишились денег после инвестиций в компанию ПИК «Омега групп». Артист готовится добиться справедливости в суде.

Компания ПИК «Омега групп» привлекла многих вкладчиков выгодными условиями инвестиций — 16% годовых. Однако в итоге лишь нескольким клиентам повезло получить одну выплату, но большинство остались без денег. Среди них оказался и отец короля российской эстрады Филиппа Киркорова Бедрос, выяснил ФАН.

Музыкант поспешил подать иск против компании. Суду пришлось приостановить процесс рассмотрения дела — заявление было подано не по правилам, артист должен был собрать полный пакет документов. Теперь Киркорову предстоит исправить ошибки, чтобы добиться компенсации потерянных вкладов.

Этой осенью Киркоров-младший потерял прибыльный бизнес. Артист объявил о закрытии развлекательного проекта, который приносил ему миллионы.

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