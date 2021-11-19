Отец Филиппа Киркорова подал в суд на компанию «Омега групп» из-за потерянных вкладов

Москва, 19 ноября. Музыкант Бедрос Киркоров оказался среди пенсионеров-вкладчиков, которые лишились денег после инвестиций в компанию ПИК «Омега групп». Артист готовится добиться справедливости в суде.

Компания ПИК «Омега групп» привлекла многих вкладчиков выгодными условиями инвестиций — 16% годовых. Однако в итоге лишь нескольким клиентам повезло получить одну выплату, но большинство остались без денег. Среди них оказался и отец короля российской эстрады Филиппа Киркорова Бедрос, выяснил ФАН.

Музыкант поспешил подать иск против компании. Суду пришлось приостановить процесс рассмотрения дела — заявление было подано не по правилам, артист должен был собрать полный пакет документов. Теперь Киркорову предстоит исправить ошибки, чтобы добиться компенсации потерянных вкладов.

Этой осенью Киркоров-младший потерял прибыльный бизнес. Артист объявил о закрытии развлекательного проекта, который приносил ему миллионы.