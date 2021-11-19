«Эта проблема захватила весь мир»: психолог Соловьева об агрессии среди детей

Санкт-Петербург, 19 ноября. Проблема агрессии среди детей захватила весь мир, заявила доктор психологических наук, профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и педагогики Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова Светлана Соловьева.

В эфире медиацентра «Патриот» прошла пресс-конференция, приуроченная ко всемирному Дню профилактики жестокого обращения с детьми, одним из спикеров стала Светлана Соловьева. Нередко школьники сталкиваются с жестокостью в учебных заведениях и социальных сетях. По мнению психолога, это происходит из-за дефицита эмоциональной поддержки, сочувствия и любви.

«Ребенок не имеет возможности реализоваться в реальных видах деятельности, вот и идет по этому пути агрессии», — объяснила Соловьева.

Дети не могут справиться с собственной природой и начинают срываться агрессией на более слабых. Подростки так самоутверждаются, потому что не знают других путей, подчеркнула доктор наук.

Соловьева отметила, что современный уровень коммуникации дает подрастающему поколению больше возможностей для поиска помощи и поддержки, а также развития межличностных отношений с поправкой на новые тенденции.