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Новые автобусы из России вышли на маршруты в Донецке
Общество
Новые автобусы из России вышли на маршруты в Донецке
instagram.com  /  УГИБДД Калининградской области

Донецк, 19 ноября. Автобусы марки ЛиАЗ были переданы Донецку на благотворительной основе Фондом поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Николая Расторгуева. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин, передает информационное агентство «Новороссия». Кулемзин уточнил, что автобусы были доставлены и переданы городу с сентября по ноябрь 2021 года по поручению главы ДНР Дениса Пушилина и при содействии администраций городов республики.

«Сегодня первые автобусы вышли для работы в городе Донецке на маршруты общего пользования №41 и №42, которые обслуживают Кировский и Петровский районы города», — написал Кулемзин.

Глава города отметил, что новые автобусы комфортные, теплые и вместительные, что позволит улучшить работу муниципальных маршрутов.

Ранее ФАН рассказывал об увеличении количества автобусов в Санкт-Петербурге. Новые пассажирские машины появятся на 18 самых востребованных маршрутах города.

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