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Готовность Британии оказать поддержку Польше вызвала гневную реакцию читателей Daily Mail

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 16:48
Политика
Готовность Британии оказать поддержку Польше вызвала гневную реакцию читателей Daily Mail
wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense/CC BY 2.0

Лондон, 19 ноября. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали министра обороны Британии Бена Уоллеса после его слов о готовности Лондона «стоять плечом к плечу» с Польшей и Украиной против России.

Глава британского оборонного ведомства также обвинил Белоруссию в дестабилизации обстановки в Европе с помощью мигрантов. По его словам, лучшим ответом на якобы преднамеренные действия «противников» станет консолидация усилий.

«Отношения между Польшей и Британией стали похожи на длинный и крепкий брачный союз. Именно поэтому мне так легко обещать Польше оказывать взаимную поддержку на границе с Белоруссией», — заявил он.

Большинству читателей высказывания «поженившего» Варшаву и Лондон министра откровенно не понравились. Некоторые гневно указывали на то, что вместо контроля чужих границ Лондону следует обратить внимание на собственные.

«Итак, мы посылаем солдат защищать границу Польши, но ничего не делаем с нашей собственной границей?? Какого черта!!!» — заявил один из пользователей.

«Пожалуйста, защитите сначала наши собственные границы, мы уже превратились в свалку мира», — написал один из читателей.

Ранее в МИД РФ призвали Британию отказаться от намерений демонтировать отношения и заняться нормализацией контактов. В Москве акцентировали внимание на том, что восстановление межгосударственных связей гораздо лучше их разрушения, передает RT.

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