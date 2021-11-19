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Корпорация Apple готовится к выпуску беспилотного автомобиля

Экономика
Корпорация Apple готовится к выпуску беспилотного автомобиля
pixabay.com

Купертино, 19 ноября. Американская корпорация занимается разработкой собственного беспилотного транспортного средства, пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Выход беспилотника производства калифорнийской IT-компании может состояться на пару лет раньше, чем планировалось изначально. Как пишут журналисты издания, сойти с конвейера машина может уже в 2025 году.

Известно, что ряд инженеров компании из Купертино высказывался о возможном выпуске ТС через пять или семь лет. Теперь же внутри команды распространяются слухи о старте проекта в 2025 году. По словам аналитиков, подобный испытательный срок является для проекта «амбициозной задачей».

Эксперты также пишут, что лучшая концепция авто предусматривает отсутствие рулевого колеса и педалей. Отмечается, что при неудаче в производстве машин к 2025 году, Apple может отсрочить реализацию беспилотника, либо приступит к продаже более простых авто.

Как ранее указывали в Reuters, начало производства беспилотных машин в Apple намечалось на 2024 год. Согласно данным источников СМИ, разработка беспилотников идет еще с 2014 года, а проект носит название Titan.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации намеревается перечислить до полумиллиона рублей разработчикам беспилотных машин в нашей стране в качестве поддержки инициативы.

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Все новости / Экономика / Корпорация Apple готовится к выпуску беспилотного автомобиля
apple беспилотный авто Titan
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