МИД России назвал репрессиями прекращение деятельности совета соотечественников в США

Москва, 19 ноября. Прекращение деятельности координационного совета организаций российских соотечественников в США является целенаправленной репрессией. Об этом заявил МИД РФ.

Внешнеполитическое ведомство отреагировало на прекращение деятельности КСОРС в связи с расследованием ФБР. По мнению МИД России, это является попиранием прав и свобод.

«Будем требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на наших сограждан на территории США», — подчеркнули в ведомстве.

МИД также отметил, что подобные действия ведут к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее обвинил конгрессменов США во вмешательстве во внутренние дела страны. Представитель Кремля дал такой комментарий на фоне предложенной американскими политиками резолюции о выборах 2024 года.