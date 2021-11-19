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Фигуристка Евгения Медведева и TikTok-звезда Даня Милохин обменялись признаниями в любви

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 16:34
Шоу-бизнес
Фигуристка Евгения Медведева и TikTok-звезда Даня Милохин обменялись признаниями в любви
Prt Scr youtube.com  /  Ледниковый Период

Москва, 19 ноября. Евгения Медведева и Даня Милохин участвуют в новом сезоне «Ледникового периода». Многие телезрители заподозрили фигуристку и TikTok-звезду в романтических отношениях, и теперь у них появился дополнительный довод в пользу этого утверждения — звезды открыто признались друг другу в любви.

Двукратная чемпионка мира 19 ноября отмечает свой 22-й день рождения. Приглашение принять участие в вечеринке получили многие спортсмены и звезды отечественного шоу-бизнеса. В их числе оказался и партнер Медведевой по ледовому шоу, которому она призналась в нежных чувствах.

Блогер и фигуристка практически не отходили друг от друга во время празднования. Позднее Милохин и Медведева обменялись в Instagram красноречивыми смайлами в виде сердца, что было воспринято в комментариях как взаимное признание в любви.

Медведева ранее призналась, что с возрастом у нее начал обостряться инстинкт самосохранения. Это проявляется в страхе, который фигуристка стала все чаще испытывать перед выходом на лед.

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Все новости / Шоу-бизнес / Фигуристка Евгения Медведева и TikTok-звезда Даня Милохин обменялись признаниями в любви
медведева признание Милохин
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