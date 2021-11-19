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Студент в Самарской области попытался сдать на металлолом мост
Происшествия
Студент в Самарской области попытался сдать на металлолом мост
pixabay.com  / 

Самара, 19 ноября. Полицейские в Самарской области задержали студента, который по частям сдавал в металлолом мост в селе Екатериновка Красноярского района.

Отреагировав на заявление о пропаже металлического ограждения с моста через реку Кондурча около одной из местных баз отдыха, сотрудники управления МВД России по Самарской области выехали на место инцидента. Там ими был задержан с поличным 20-летний студент, пытавшийся увезти на машине очередную часть моста, передает «Обозрение».

Выяснилось, что он успел сдать в пункт приема металла части ограждения моста на сумму 18,5 тысячи рублей, которые он потратил на собственные нужды. В отделе дознания в отношении расхитителя госсобственности было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», за что ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее ФАН сообщал, чем кончилась попытка подсобного рабочего в Мордовии сдать в металлолом украденный с завода металлический поворотный стол фрезерного станка стоимостью около 40 тысяч рублей.

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кража задержание самарская область металлолом
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