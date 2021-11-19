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В России упростили процедуру обмена наличных

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 16:32
Экономика
В России упростили процедуру обмена наличных
pixabay.com

Москва, 19 ноября. Пороговая сумма для проведения операций по обмену банкнот увеличивается в Российской Федерации. Соответствующий закон подписан главой государства Владимиром Путиным.

Процедура обмена денежных купюр одного достоинства на банкноты другого достоинства, а также операции по замене поврежденных купюр будут регулироваться новыми правилами.

Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации. Теперь граждан не будут идентифицировать, если они пытаются совершить указанные операции на сумму не более 40 тыс. рублей.

Если же необходим обмен банкнот, сумма которых больше 40 тыс. рублей, но меньше 100 тыс. рублей, то банк инициирует упрощенную процедуру идентификации клиента. В настоящее время пороговая сумма без идентификации проходит по границе 15 тыс. рублей.

Банк «Русский стандарт» недавно провел исследование, чтобы выяснить, насколько популярны среди россиян операции по снятию наличных. Эксперты пришли к выводу, что чаще всего «наличку» в магазинах снимают граждане от 20 до 30 лет.

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