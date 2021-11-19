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Австрийский историк Хофбауэр оценил тактику Лукашенко в «миграционном споре» с ЕС

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 16:32
Политика
Австрийский историк Хофбауэр оценил тактику Лукашенко в «миграционном споре» с ЕС
Федеральное агентство новостей

Минск, 19 ноября. В ситуации с беженцами, заблокированными на польской границе, белорусский президент применил необычную тактику, повернув провокацию против ее инициаторов.

Такую оценку действиям белорусского руководства в беседе с журналистами дал австрийский историк Ханнес Хофбауэр, комментируя историю с беженцами, пытающимися попасть из Белоруссии в Польшу. Австриец отметил, что выбранная им профессия обязывает его всегда искать первопричины того или иного события. В данном конкретном случае все обвинения в адрес Белоруссии и уж тем более России не выдерживают никакой критики. Чтобы найти истинных виновников, стоит лишь узнать, откуда пришли эти беженцы и что их заставило отправиться в непростое путешествие.

Хофбауэр напомнил, что польские границы вот уже который день штурмуют выходцы из Афганистана и Ирака. Обе эти страны разрушил коллективный запад. Даже Польша хотя бы частично виновата в этом массовом бегстве в Европу, так как тоже отправляла своих солдат в вышеупомянутые страны в составе контингента НАТО. Основная тяжесть вины лежит на США и Евросоюзе. Белоруссия и Россия не имеет никакого отношения к этим процессам.

Австрийский историк Хофбауэр оценил тактику Лукашенко в «миграционном споре» с ЕС
Global Look Press / Attila Husejnow

Историк также раскритиковал планы Евросоюза наложить санкции на «Аэрофлот», за то, что самолеты этой компании якобы доставили мигрантов в Белоруссию. Эти нападки ЕС так же смешны, как и санкции против «Белавиа» и прекращение авиасообщения с Белоруссией в целом. В этой ситуации невооруженным взглядом просматривается политика двойных стандартов ЕС. Хофбауэр напомнил, что сообщение с Белоруссией в свое время перекрыли из-за инцидента с экстренной посадкой самолета и задержанием одного из организаторов беспорядков. Однако то же самое не раз проделывали США, причем на территории Евросоюза и безнаказанно. Стоит только вспомнить историю с посадкой самолета Эво Моралеса в Вене. Президентский борт принудили к посадке просто потому, что американцам показалось, что с Моралесом летит Эдвард Сноуден. И тогда в ЕС даже не заикнулись о нарушении законов или конвенций.

Историк отметил, что в истории с беженцами Александр Лукашенко отомстил Брюсселю за все прошлогодние нападки. Причем он не сделал ничего противозаконного или плохого с моральной точки зрения, а просто повернул провокацию Польши и тех, кто за ней стоит, против Варшавы и ЕС.

«В ЕС кричат, что Лукашенко использует этих людей в своих целях, но он лишь умело воспользовался ситуацией, спровоцированной в первую очередь Польшей. Он оперативно начал помогать этим беженцам и привлек внимание всего мира к проблеме. Поляки, да и немцы оказались не готовы к такой необычной тактике. Поэтому Александр Лукашенко в этом миграционном споре смог без особых усилий вскрыть все грязные тайны ЕС, разоблачить реальное лицо Евросоюза», — оценил политику Минска Ханнес Хофбауэр.

Ранее украинский журналист Анатолий Шарий разрушил мечты Украины лишить Россию права вето в Совбезе ООН.

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Все новости / Политика / Австрийский историк Хофбауэр оценил тактику Лукашенко в «миграционном споре» с ЕС
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