Тату-мастер Максим Пармежов рассказал об ошибках при выборе татуировки

Татуировки вышли за рамки узких социальных групп, а тренд на них буквально захлестнул россиян. Подростки, молодежь и более старшее поколение, бизнесмены, служащие, учителя и работяги — люди становятся клиентами тату-салонов независимо от возраста и рода занятий. Но татуировка татуировке рознь: одна — произведение искусства, а другая — жалкая пародия на картинки из интернета. Какие ошибки чаще всего допускают люди при выборе заветного изображения на теле, в беседе с ФАН рассказал участник международных тату-конвенций, мастер Максим Пармежов.

На улице очень часто можно встретить людей, украшенных разными мотивирующими цитатами или яркими рисунками, нередко возникает мысль: «Хочу так же». Но прежде чем набить татуировку, стоит побольше узнать об этой процедуре. По словам Пармежова, первое условие профессиональной татуировки — качественный эскиз.

«Очень часто люди делают татуировки, которые увидели в интернете или у кого-то из своих друзей. Они приходят к мастеру с фотографией и заявляют, что хотят сделать в точности так же. Но это неправильный подход. Важно понимать, что татуировка — это не футболка или ботинки, которые износятся и будут заменены на новые. Татуировка — это одна из попыток сделать что-то по-настоящему красивое, что будет частью человека на протяжении всей его оставшейся жизни. И это будет проявляться не только на физическом уровне, но также станет частью восприятия себя в этом мире. Поэтому очень важно, чтобы татуировка доставляла эстетическое удовольствие и гармонировала с внутренним состоянием», — объяснил специалист.

Когда человек загорается желанием сделать себе татуировку, у него возникает резонный вопрос: что именно изобразить на своем теле? Чтобы правильно ответить на него, Пармежов порекомендовал подумать, какая вещь в жизни является значимой и важной. Он отметил, это может быть что-то из окружения или даже воспоминаний.

из личного архива

«Определитесь с объектом татуировки и второстепенными деталями. Это может быть все что угодно, но объект должен быть близок вам по всем параметрам, вы должны чувствовать гармонию. Например, это может быть природа или какие-нибудь орнаменты, животные или просто разные абстракции. Словом, вам нужно определиться именно с тематикой своего будущего рисунка», — объяснил он.

После того, как человек определился со стилем и тематикой, можно уже заняться непосредственной отрисовкой эскиза. И здесь, по словам Пармежова, начинаются «приключения». Дело в том, что каждый мастер обладает своим индивидуальным стилем, своего рода почерком. Один и тот же образец эскиза может выглядеть по-разному. Поэтому главная задача человека — найти мастера, чей стиль будет максимально близок и приемлем.

Ранее ФАН рассказал, где можно выучиться на тату-мастера, а также о плюсах и минусах профессии. Одним из самых главных преимуществ является возможность превратить хобби в работу, недостатком — нестабильность заработков из-за «провалов» в спросе.