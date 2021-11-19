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Польша приостановит грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте «Кузница»

Политика
Польша приостановит грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте «Кузница»
pixabay.com

Минск, 19 ноября. Польская сторона уведомила Белоруссию о временной заморозке движения грузовых составов в районе пункта «Кузница». С таким заявлением выступили в госпогранкомитете республики.

Ситуация с мигрантами на границе ЕС и Белоруссии обострилась. Страны Евросоюза, в том числе Польша, возлагают ответственность за тысячи скопившихся беженцев на Минск. Республика отвергает подобные нападки. Теперь Варшава объявила о приостановке грузового сообщения с Минском в районе «Кузницы».

«Госпогранкомитетом Республики Беларусь получено официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска "Кузница"», — рассказали в Telegram-канале белорусского ведомства.

Ранее стало известно об отъезде нелегалов из лагеря у погранперехода Брузги — Кузница на границе. Беженцев доставили в логистический центр.

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белоруссия польша граница
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