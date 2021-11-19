Театр Ермоловой лишился нескольких ценных предметов после проверки трудовой инспекции

Москва, 19 ноября. Трудовая инспекция не прекращает проверки в Театре имени Ермоловой на фоне разбирательств с уволенными артистами. Очередной визит закончился изъятием ценных предметов после жалоб.

Московский драматический театр имени Ермоловой столкнулся с неоднократными проверками после жалоб со стороны артистов, которые лишились в этом году работы. Так, в сентябре трудовая инспекция изъяла все документы, касающиеся увольнений и сокращений сотрудников. Среди жалоб были указаны нарушение порядка преимущественного права артистов сохранить должность на фоне сокращений и отступление от правил расторжения трудового договора, узнал ФАН.

Новая жалоба коснулась ценных вещей, охраняемых законом. Трудовая инспекция получила сообщение о том, что артефакты в здании театра находятся под угрозой. Предметы были изъяты.

Театр имени Ермоловой также находится в ожидании судебных заседаний. Сразу несколько артистов подали иски против руководства.