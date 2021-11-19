Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 ноября 17:54
17:51
Общество
У сельского и винного туризма в России появились перспективы развития, как в Италии
17:50
Спорт
Сборная России опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге ФИФА
17:50
Происшествия
Полиция задержала подростков за снимок с обнаженными гениталиями на фоне Спаса на Крови
17:49
Общество
Новые автобусы из России вышли на маршруты в Донецке
17:48
Происшествия
Сотрудница частной клиники украла онкопрепараты на 1 млн рублей в Подмосковье
17:43
Политика
Мария Бутина: Совет при президенте РФ готовит обращение в ООН о нарушениях прав и свобод в США
17:42
Политика
Байден передаст свои полномочия вице-президенту Харрис на время анестезии в больнице
17:33
Весь мир
СМИ: Министр Армии США запретила повышать и награждать офицеров, не привитых от COVID-19
17:33
Весь мир
Иордания столкнулась с пугающим ростом эксплуатации детского труда
17:32
Происшествия
В Бразилии поймали бандитов, подменявших говядину кониной в ресторанах
Все новости

Театр Ермоловой лишился нескольких ценных предметов после проверки трудовой инспекции

  /   Обновлено: 19 ноября 2021 16:24
Общество
Театр Ермоловой лишился нескольких ценных предметов после проверки трудовой инспекции
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 19 ноября. Трудовая инспекция не прекращает проверки в Театре имени Ермоловой на фоне разбирательств с уволенными артистами. Очередной визит закончился изъятием ценных предметов после жалоб.

Московский драматический театр имени Ермоловой столкнулся с неоднократными проверками после жалоб со стороны артистов, которые лишились в этом году работы. Так, в сентябре трудовая инспекция изъяла все документы, касающиеся увольнений и сокращений сотрудников. Среди жалоб были указаны нарушение порядка преимущественного права артистов сохранить должность на фоне сокращений и отступление от правил расторжения трудового договора, узнал ФАН.

Новая жалоба коснулась ценных вещей, охраняемых законом. Трудовая инспекция получила сообщение о том, что артефакты в здании театра находятся под угрозой. Предметы были изъяты.

Театр имени Ермоловой также находится в ожидании судебных заседаний. Сразу несколько артистов подали иски против руководства.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Театр Ермоловой лишился нескольких ценных предметов после проверки трудовой инспекции
инспекция проверки театр ермоловой
Комментировать