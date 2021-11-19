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США ввели санкции против иранцев, обвиненных во вмешательстве в выборы 2020 года

Весь мир
США ввели санкции против иранцев, обвиненных во вмешательстве в выборы 2020 года
wikipedia.org  /  MohitSingh / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 19 ноября. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против шести граждан и одной IT-компании Ирана за попытки дестабилизировать обстановку в ходе президентских выборов в Соединенных Штатах в прошлом году.

По официальным заявлениям, обвиняемые могли быть причастны к распространению дезинформации в социальных сетях и попыткам взлома компьютеров избиркома для получения данных об избирателях. В частности, Вашингтон сообщал, что в интернете были опубликованы фейковые видеозаписи с вбросами в урны поддельных бюллетеней.

Помимо этого, утверждается, что хакерам якобы удалось перехватить управление над сайтами некоторых официальных СМИ и опубликовать ложную информацию от их имени, однако вскоре эти махинации были выявлены и предотвращены. Также злоумышленники, заявляют в Вашингтоне, отправили тысячи электронных писем сторонникам демократов от имени националистической группы Proud Boys, угрожая физической расправой, если те не сменят позицию и не проголосуют за экс-президента США Дональда Трампа. Таким образом они якобы пытались «посеять раздор и подорвать веру участников голосования в избирательный процесс в Соединенных Штатах».

Тогда Вашингтон возложил ответственность за координацию этих действий на иранскую киберкомпанию Emennet Pasargad и ее менеджера Мохаммада Багера Ширинкара, наложив на них санкции. Прежде данная организация называлась Net Peygard Samavat Company и была переименована для обхода ограничений США от 2019 года, наложенных за оказание финансовой и материальной помощи Корпусу стражей исламской революции.

Теперь же в черный список добавлены еще пятеро граждан, имевших отношение к сети Emennet. В частности, двое из них, Сейед Мохаммад Хосейн Муса Каземи и Саджад Кашиан, обвиняются в непосредственном участии в хакерских атаках в ходе выборов. Министерство юстиции предъявило им обвинение в хакерстве, мошенничестве, запугивании граждан и действиях, представляющих угрозу национальной безопасности. За информацию об их местонахождении или текущей деятельности Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 10 млн долларов. Остальными иранцами, попавшими в список, стали Мустафа Сармади, Сейед Мехди Хашеми Тогрольджерди и Хосейн Акбари Ноде — члены Совета директоров компании.

Согласно постановлению Минфина США, все принадлежащее Emennet Pasargad и ее сотрудникам имущество или финансовые активы, попадающие под юрисдикцию Соединенных Штатов, блокируются. Аналогичные санкции вводятся против любых организаций, на 50% и более принадлежащих обвиняемым, а также юридических и физических лиц, которые будут с ними сотрудничать. Помимо этого, американским компаниям и гражданам запрещены какие-либо сделки со всеми, кто попадает под указанные ограничения.

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