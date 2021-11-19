США ввели санкции против иранцев, обвиненных во вмешательстве в выборы 2020 года

Вашингтон, 19 ноября. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против шести граждан и одной IT-компании Ирана за попытки дестабилизировать обстановку в ходе президентских выборов в Соединенных Штатах в прошлом году.

US Treasury sanctions Iran cyber actors (six individuals and one entity) for attempting to influence the 2020 US Presidential election



They "sought to sow discord and undermine voters’ faith in the U.S. electoral process"#sanctions #Iran #OFAC #Canada https://t.co/lb9WMIilYS pic.twitter.com/iay1dGPsot — John Boscariol (@tradelawyer) November 18, 2021

По официальным заявлениям, обвиняемые могли быть причастны к распространению дезинформации в социальных сетях и попыткам взлома компьютеров избиркома для получения данных об избирателях. В частности, Вашингтон сообщал, что в интернете были опубликованы фейковые видеозаписи с вбросами в урны поддельных бюллетеней.

Помимо этого, утверждается, что хакерам якобы удалось перехватить управление над сайтами некоторых официальных СМИ и опубликовать ложную информацию от их имени, однако вскоре эти махинации были выявлены и предотвращены. Также злоумышленники, заявляют в Вашингтоне, отправили тысячи электронных писем сторонникам демократов от имени националистической группы Proud Boys, угрожая физической расправой, если те не сменят позицию и не проголосуют за экс-президента США Дональда Трампа. Таким образом они якобы пытались «посеять раздор и подорвать веру участников голосования в избирательный процесс в Соединенных Штатах».

Тогда Вашингтон возложил ответственность за координацию этих действий на иранскую киберкомпанию Emennet Pasargad и ее менеджера Мохаммада Багера Ширинкара, наложив на них санкции. Прежде данная организация называлась Net Peygard Samavat Company и была переименована для обхода ограничений США от 2019 года, наложенных за оказание финансовой и материальной помощи Корпусу стражей исламской революции.

The DOJ accuses two Iranian fraudsters of intimidating US voters in the 2020 elections https://t.co/a6IxsrHpdn — Trending news 1 (@zubairlaghari72) November 18, 2021

Теперь же в черный список добавлены еще пятеро граждан, имевших отношение к сети Emennet. В частности, двое из них, Сейед Мохаммад Хосейн Муса Каземи и Саджад Кашиан, обвиняются в непосредственном участии в хакерских атаках в ходе выборов. Министерство юстиции предъявило им обвинение в хакерстве, мошенничестве, запугивании граждан и действиях, представляющих угрозу национальной безопасности. За информацию об их местонахождении или текущей деятельности Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 10 млн долларов. Остальными иранцами, попавшими в список, стали Мустафа Сармади, Сейед Мехди Хашеми Тогрольджерди и Хосейн Акбари Ноде — члены Совета директоров компании.

Согласно постановлению Минфина США, все принадлежащее Emennet Pasargad и ее сотрудникам имущество или финансовые активы, попадающие под юрисдикцию Соединенных Штатов, блокируются. Аналогичные санкции вводятся против любых организаций, на 50% и более принадлежащих обвиняемым, а также юридических и физических лиц, которые будут с ними сотрудничать. Помимо этого, американским компаниям и гражданам запрещены какие-либо сделки со всеми, кто попадает под указанные ограничения.